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        Denizli'de firari hükümlü yakalandı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 10:32 Güncelleme: 18.01.2024 - 10:32
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        Denizli'de firari hükümlü yakalandı
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 29 Ekim Bulvarı'nda bir taksiyi durdurdu.

        Yapılan sorgulamada otomobildeki E.Ö'nün, hırsızlık suçundan 5 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

        Hükümlü, işlemin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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