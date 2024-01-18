Denizli'de firari hükümlü yakalandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 29 Ekim Bulvarı'nda bir taksiyi durdurdu.

Yapılan sorgulamada otomobildeki E.Ö'nün, hırsızlık suçundan 5 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Hükümlü, işlemin ardından cezaevine gönderildi.

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