Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        AK Parti Denizli Milletvekili Özkan, gazetecilerle bir araya geldi

        AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 15:25 Güncelleme: 19.01.2024 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Denizli Milletvekili Özkan, gazetecilerle bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Özkan, Pamukkale ilçesindeki bir kafede düzenlediği basın toplantısında, Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu misyonu görevini başarıyla tamamlayacağını inandığını söyledi.

        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu uzay aracının başarıyla fırlatıldığını hatırlatan Özkan şu değerlendirmede bulundu:

        "Belki önümüzdeki süreçte tamamen kendi fırlatma üslerimizden uzaya uydularımızın ve astronotlarımızın gönderildiği, havacılıkta ve savunmada ortaya koyduğumuz başarıları uzay alanında da önemli bir girişimi bugünün ilk saatleri itibariyle hayata geçirmiş olduk. Alper Gezeravcı'nın bu yolculuğu da uzay teknolojisinde inşallah yine parlayan yıldız haline gelecek. Türkiye için bir ilham ve bir vizyon vesilesi olacağına yürekten inanıyoruz."​​​​​​​

        Özkan, yaklaşan seçimler için sahada gece gündüz çalıştıklarını da vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Falyalı davasında karar çıktı!
        Falyalı davasında karar çıktı!
        Gidişleri kadar dönüşleri de zorlu süreç
        Gidişleri kadar dönüşleri de zorlu süreç
        Komiser aile katliamı yaptı: 3 ölü!
        Komiser aile katliamı yaptı: 3 ölü!
        2 işçi 10. kattan düşüp ölmüştü! Flaş gelişme!
        2 işçi 10. kattan düşüp ölmüştü! Flaş gelişme!
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        ABD'de yüzyılın kar fırtınası
        ABD'de yüzyılın kar fırtınası
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        İlk Türk astronot dünya basınında
        İlk Türk astronot dünya basınında
        Sulama göletinde bulundu
        Sulama göletinde bulundu
        Epstein belgeleri sonrası Kral Charles'tan yeni adım
        Epstein belgeleri sonrası Kral Charles'tan yeni adım
        "İstikbal göklerdedir"
        "İstikbal göklerdedir"
        Yıldızlar gecesi!
        Yıldızlar gecesi!
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        Transferler sakata geldi!
        Transferler sakata geldi!
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek

        Benzer Haberler

        Denizli'de firari hükümlü yakalandı
        Denizli'de firari hükümlü yakalandı
        Yunanistan'da cesedi bulunan Denizlili iş insanı toprağa verildi
        Yunanistan'da cesedi bulunan Denizlili iş insanı toprağa verildi
        Denizli'de taraftarlar arasındaki bıçaklı kavganın kamera görüntüsü ortaya...
        Denizli'de taraftarlar arasındaki bıçaklı kavganın kamera görüntüsü ortaya...
        Otomobil şarampole devrildi; 15 yaşındaki sürücü öldü, kuzeni ağır yaraland...
        Otomobil şarampole devrildi; 15 yaşındaki sürücü öldü, kuzeni ağır yaraland...
        Denizli'de tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
        Denizli'de tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
        Denizli'de şarampole devrilen otomobilin 15 yaşındaki sürücüsü öldü
        Denizli'de şarampole devrilen otomobilin 15 yaşındaki sürücüsü öldü