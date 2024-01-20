Merkezefendi'de Hudson üzüntüsü

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket'te Jalen Hudson'un sakatlanması moralleri bozdu. Galatasaray deplasmanında son bölümde oyuna giren ABD'li kısa forvetin aşil tendonundan sakatlanıp sezonu kapattığı belirtildi. Bu sezon 10 müsabakada görev yapan Jalen Hudson; 25.53 dakika, 14.7 sayı, 3.4 ribaund, 1.7 asist ortalaması tutturdu.

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