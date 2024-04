Denizlispor'da Denizli FK tartışması

Son 2 sezonda üst üste 2 kez küme düşerek 1'inci Lig'den tarihinde ilk kez 3'üncü Lig'e gerileyen Ege'nin köklü kulübü Denizlispor'da yeni kulüp tartışması çıktı.

Borç yükü nedeniyle transfer yasaklısı olup genç ağırlıklı kadrosu kalan yeşil-siyahlılarda paralarını alamayan mevcut futbolcular da kazan kaldırdı. Yeni sezon öncesi takımın dağılması tehlikesini yaşayan kulüpte kurulacağı iddia edilen yeni kulüp tartışma yarattı. Denizlispor'da bir araya gelen eski yöneticilerinin bir süredir yeni bir kulüp kurarak şirketleştirmek için çalışma halinde olduğu iddia edilirken, sosyal medyada Denizli Futbol Kulübü AŞ adıyla hesap açılarak haziran ayında kulübün kurulacağı belirtildi. Denizli FK'nın Denizlispor yönetimiyle temas halinde olduğu da iddia edilirken, yeşil-siyahlı yönetim ise sert bir açıklama yaparak iddiaları yanıtladı.

KAPTAN GÖKHAN'DAN TEPKİ

Denizlispor'da birçok futbolcu ayrılmasına rağmen yıllardır kulüpte kalan takım kaptanı Gökhan Süzen ise yaşanan maddi sıkıntılara tepki gösterdi.

Kulüpte 5'inci sezonunu geçiren Gökhan katıldığı bir yayında, "Şehir bizi sahipsiz bıraktı. Oyuncular olarak mücadeleyi bir yere kadar getirebiliyoruz. Takım olarak çok genç bir takımız. Aynı zamanda transfer yasağı var. Bunlara rağmen iyi futbol oynayıp oynadığımız her takıma zorluk çıkardık. Elimizden geleni yaptık. Denizlispor'da 5'inci senem, burada bütün duyguları tatmak nasip oldu. Süper Lig'e çıktım, Süper Lig'den düştüm. 1'de Lig'de kaldık, sonra düştük. Her duyguyu yaşadık ama her sene gördüğüm bir şey var ki takım daha da çok sahipsiz bırakılıyor. Hep geriye gidiş söz konusu. Transfer yasağı var. Oyuncuların yüzde 80'e yakını asgari ücretle oynarken, şu anda maaşların dahi ödenmemesi, maç kazandığımızda primlerin dahi ödenmemesi küme düşmemize neden oldu. Verilen sözler tutulmadı. Hatta verilen çekler karşılıksız çıktı. Futbol hayatımda ilk kez karşılıksız çeklerle karşılaştım. İçeride şu anda 4 primimiz, 4 maaşımız var. Biriken çok fazla şey var. Somaspor maçını kazandığımızda bize başkan tarafından çek verildi ama onun da karşılığı olmadı. Oyuncular bugün-yarın diye kandırılıyor. Böyle büyük bir futbol şehrini bu kadar sahipsiz bırakılmasına inanamıyoruz" dedi.