Denizlispor'da Denizli FK tartışması

Son 2 sezonda üst üste 2 kez küme düşerek 1'inci Lig'den tarihinde ilk kez 3'üncü Lig'e gerileyen Ege'nin köklü kulübü Denizlispor'da yeni kulüp tartışması çıktı.

Borç yükü nedeniyle transfer yasaklısı olup genç ağırlıklı kadrosu kalan yeşil-siyahlılarda paralarını alamayan mevcut futbolcular da kazan kaldırdı. Yeni sezon öncesi takımın dağılması tehlikesini yaşayan kulüpte kurulacağı iddia edilen yeni kulüp tartışma yarattı. Denizlispor'da bir araya gelen eski yöneticilerinin bir süredir yeni bir kulüp kurarak şirketleştirmek için çalışma halinde olduğu iddia edilirken, sosyal medyada Denizli Futbol Kulübü AŞ adıyla hesap açılarak haziran ayında kulübün kurulacağı belirtildi. Denizli FK'nın Denizlispor yönetimiyle temas halinde olduğu da iddia edilirken, yeşil-siyahlı yönetim ise sert bir açıklama yaparak iddiaları yanıtladı.

Denizlispor yönetimi kulübü yönetmeye talip olanların başvuracağı tek adresin genel kurul olduğunu vurguladı. Yönetimin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Denizlispor Kulübü olağan genel kurulunun 6 Mayıs tarihinde yapılacağı kamuoyuna açıklanmıştır. Denizlispor yönetimi olağan genel kurul çalışmalarını sürdürmektedir. Tüzüğümüz gereği 3 yılda bir mayıs ayında yapılan genel kurul öncesi sosyal medyada yapılan bazı açıklamalar ve olmayan toplantı ve görüşmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirmek adına bir açıklama yapma gereği duyulmuştur. Sosyal medyada Denizli Futbol Kulübü AŞ imzasıyla yapılan açıklamada Denizlispor yönetim kurulu ile toplantı ve görüşmeler yapıldığı, birçok konuda anlaşma sağlandığı, görüşmelerin devam ettiği şeklinde hayal ürünü, hiçbir gerçekliği bulunmayan açıklamalar bizi hayretler içinde bırakmıştır. Ne adı geçen oluşum ne başka kişi, kurum, kuruluş veya kişilerle toplantı veya görüşme yapılmamıştır. Denizlispor Kulübü pazarlık malzemesi yapılmamış ve yapılmayacaktır. Denizlispor bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da delegelerinin oylarıyla genel kurullarda seçilecek yönetimler tarafından yönetilecektir. Denizlispor yönetim kurulu olarak bu tür paylaşımlara, dedikodu ve haberlere itibar edilmemesini rice ediyoruz. Denizlispor'u yönetmeye talip olanların başvuracağı tek adres genel kuruldur."