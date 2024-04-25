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        Denizlispor'da Denizli FK tartışması

        Son 2 sezonda üst üste 2 kez küme düşerek 1'inci Lig'den tarihinde ilk kez 3'üncü Lig'e gerileyen Ege'nin köklü kulübü Denizlispor'da yeni kulüp tartışması çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 11:48 Güncelleme: 25.04.2024 - 11:48
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        Denizlispor'da Denizli FK tartışması
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        Son 2 sezonda üst üste 2 kez küme düşerek 1'inci Lig'den tarihinde ilk kez 3'üncü Lig'e gerileyen Ege'nin köklü kulübü Denizlispor'da yeni kulüp tartışması çıktı.

        Borç yükü nedeniyle transfer yasaklısı olup genç ağırlıklı kadrosu kalan yeşil-siyahlılarda paralarını alamayan mevcut futbolcular da kazan kaldırdı. Yeni sezon öncesi takımın dağılması tehlikesini yaşayan kulüpte kurulacağı iddia edilen yeni kulüp tartışma yarattı. Denizlispor'da bir araya gelen eski yöneticilerinin bir süredir yeni bir kulüp kurarak şirketleştirmek için çalışma halinde olduğu iddia edilirken, sosyal medyada Denizli Futbol Kulübü AŞ adıyla hesap açılarak haziran ayında kulübün kurulacağı belirtildi. Denizli FK'nın Denizlispor yönetimiyle temas halinde olduğu da iddia edilirken, yeşil-siyahlı yönetim ise sert bir açıklama yaparak iddiaları yanıtladı.

        Denizlispor yönetimi kulübü yönetmeye talip olanların başvuracağı tek adresin genel kurul olduğunu vurguladı. Yönetimin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

        "Denizlispor Kulübü olağan genel kurulunun 6 Mayıs tarihinde yapılacağı kamuoyuna açıklanmıştır. Denizlispor yönetimi olağan genel kurul çalışmalarını sürdürmektedir. Tüzüğümüz gereği 3 yılda bir mayıs ayında yapılan genel kurul öncesi sosyal medyada yapılan bazı açıklamalar ve olmayan toplantı ve görüşmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirmek adına bir açıklama yapma gereği duyulmuştur. Sosyal medyada Denizli Futbol Kulübü AŞ imzasıyla yapılan açıklamada Denizlispor yönetim kurulu ile toplantı ve görüşmeler yapıldığı, birçok konuda anlaşma sağlandığı, görüşmelerin devam ettiği şeklinde hayal ürünü, hiçbir gerçekliği bulunmayan açıklamalar bizi hayretler içinde bırakmıştır. Ne adı geçen oluşum ne başka kişi, kurum, kuruluş veya kişilerle toplantı veya görüşme yapılmamıştır. Denizlispor Kulübü pazarlık malzemesi yapılmamış ve yapılmayacaktır. Denizlispor bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da delegelerinin oylarıyla genel kurullarda seçilecek yönetimler tarafından yönetilecektir. Denizlispor yönetim kurulu olarak bu tür paylaşımlara, dedikodu ve haberlere itibar edilmemesini rice ediyoruz. Denizlispor'u yönetmeye talip olanların başvuracağı tek adres genel kuruldur."

        KAPTAN GÖKHAN'DAN TEPKİ

        Denizlispor'da birçok futbolcu ayrılmasına rağmen yıllardır kulüpte kalan takım kaptanı Gökhan Süzen ise yaşanan maddi sıkıntılara tepki gösterdi.

        Kulüpte 5'inci sezonunu geçiren Gökhan katıldığı bir yayında, "Şehir bizi sahipsiz bıraktı. Oyuncular olarak mücadeleyi bir yere kadar getirebiliyoruz. Takım olarak çok genç bir takımız. Aynı zamanda transfer yasağı var. Bunlara rağmen iyi futbol oynayıp oynadığımız her takıma zorluk çıkardık. Elimizden geleni yaptık. Denizlispor'da 5'inci senem, burada bütün duyguları tatmak nasip oldu. Süper Lig'e çıktım, Süper Lig'den düştüm. 1'de Lig'de kaldık, sonra düştük. Her duyguyu yaşadık ama her sene gördüğüm bir şey var ki takım daha da çok sahipsiz bırakılıyor. Hep geriye gidiş söz konusu. Transfer yasağı var. Oyuncuların yüzde 80'e yakını asgari ücretle oynarken, şu anda maaşların dahi ödenmemesi, maç kazandığımızda primlerin dahi ödenmemesi küme düşmemize neden oldu. Verilen sözler tutulmadı. Hatta verilen çekler karşılıksız çıktı. Futbol hayatımda ilk kez karşılıksız çeklerle karşılaştım. İçeride şu anda 4 primimiz, 4 maaşımız var. Biriken çok fazla şey var. Somaspor maçını kazandığımızda bize başkan tarafından çek verildi ama onun da karşılığı olmadı. Oyuncular bugün-yarın diye kandırılıyor. Böyle büyük bir futbol şehrini bu kadar sahipsiz bırakılmasına inanamıyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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