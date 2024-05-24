Karşı şeride geçen otomobilin çarptığı otomobildeki karı- kocayı ölüm ayırdı
DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüjü aşıp, karşı şeride geçerek çarptığı otomobildeki Mahmut (59) yaşamını yitirdi, eşi Maynur Keser (51) yaralandı.
DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüjü aşıp, karşı şeride geçerek çarptığı otomobildeki Mahmut (59) yaşamını yitirdi, eşi Maynur Keser (51) yaralandı. Kazaya neden olan sürücü Şinasi Tolga Ç.'nin (22) de hafif yaralandığı belirtildi.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Kocabaş Mahallesi Denizli- Afyonkarahisar karayolunda meydana geldi. Şinasi Tolga Ç. yönetimindeki 06 DFS 833 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Refüjü aşan otomobil, Mahmut Keser yönetimindeki 34 DIA 831 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mahmut Keser'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Mahmut Keser'in otomobilde bulunan eşi Maynur Keser ile kazaya neden olan Şinasi Tolga Ç., Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şinasi Tolga Ç.'nin kazada hafif yaralandığı öğrenildi.
Mahmut Keser'in cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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