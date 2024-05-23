Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Denizli'nin Honaz ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 22:06 Güncelleme: 23.05.2024 - 22:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'nin Honaz ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Şinasi Tolga Çekiş (22) idaresindeki 06 DFS 833 plakalı otomobil, Kocabaş Mahallesi Ankara Bulvarı'nda karşı şeride geçerek Mahmut Kezer (59) yönetimindeki 34 DIA 831 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, sürücü Kezer'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kezer'in eşi Maynur Kezer (51) sıkıştığı otomobilden itfaiyenin çalışmasıyla çıkarıldı. Maynur Kezer ve diğer otomobilin sürücüsü Çekiş ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da pastaneye silahlı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı
        İstanbul'da pastaneye silahlı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı
        Finalde heyecan sürüyor!
        Finalde heyecan sürüyor!
        Reisi toprağa verildi
        Reisi toprağa verildi
        BM'den Srebrenitsa kararı
        BM'den Srebrenitsa kararı
        İmdatlarına itfaiye yetişti
        İmdatlarına itfaiye yetişti
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Uyarılar peş peşe gelmişti! Yurdu dolu ve sağanak vurdu: İş yerlerini su bastı, yollar göle döndü
        Uyarılar peş peşe gelmişti! Yurdu dolu ve sağanak vurdu: İş yerlerini su bastı, yollar göle döndü
        Galatasaray'da özel buluşma
        Galatasaray'da özel buluşma
        Buse Öğretmen yaşam savaşı veriyor!
        Buse Öğretmen yaşam savaşı veriyor!
        Sosyal medyadan "vergi ihbarı" yapana "ihbar ikramiyesi"
        Sosyal medyadan "vergi ihbarı" yapana "ihbar ikramiyesi"
        Enflasyon gerçekten düşecek mi?
        Enflasyon gerçekten düşecek mi?
        "Kulüpten beş kuruş alacağım yok!"
        "Kulüpten beş kuruş alacağım yok!"
        Yarısı enflasyonu yenemedi
        Yarısı enflasyonu yenemedi
        Dursun Özbek ve Erden Timur sözleri!
        Dursun Özbek ve Erden Timur sözleri!
        EGDS ile tespit edildi, 92 milyon para cezası kesildi
        EGDS ile tespit edildi, 92 milyon para cezası kesildi
        Brad Pitt'i sevindiren karar
        Brad Pitt'i sevindiren karar
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!

        Benzer Haberler

        Kriket Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası Denizli'de başladı
        Kriket Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası Denizli'de başladı
        Denizli'de 24 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Denizli'de 24 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Denizlispor'da giden oyuncu sayısı 7 oldu
        Denizlispor'da giden oyuncu sayısı 7 oldu
        Denizlili tütün üreticileri, yeni sezon için fidelerini toprakla buluşturuy...
        Denizlili tütün üreticileri, yeni sezon için fidelerini toprakla buluşturuy...
        Denizli'de öğrencilerle top oynarken fenalaşan öğretmen öldü
        Denizli'de öğrencilerle top oynarken fenalaşan öğretmen öldü
        Denizli'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri devam ediyor
        Denizli'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri devam ediyor