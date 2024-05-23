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        Denizlispor'da giden oyuncu sayısı 7 oldu

        GELECEKsezon TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek Denizlispor'da kadro dağılmaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 12:26 Güncelleme: 23.05.2024 - 12:26
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        Denizlispor'da giden oyuncu sayısı 7 oldu
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        GELECEKsezon TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek Denizlispor'da kadro dağılmaya başladı. Büyük borç yükü ve maddi sıkıntılar nedeniyle yıllardır transfer yasağını açamayan yeşil-siyahlılarda Bekir Turaç Böke, Abdülkadir Sünger, Alihan Kalkan, Gökhan Süzen, Emre Sağlık ve Muhammet Özkal'ın ardından Emirhan Kaşçıoğlu da takımdan ayrıldı. Genç oyuncular Alihan ile Emirhan, 4'er asgari ücret tutarındaki maaşlarının ödenmemesi nedeniyle serbest kaldı. Takımdan ayrılan futbolcu sayısı 7'ye yükseldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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