Denizlispor'da giden oyuncu sayısı 7 oldu

GELECEKsezon TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek Denizlispor'da kadro dağılmaya başladı. Büyük borç yükü ve maddi sıkıntılar nedeniyle yıllardır transfer yasağını açamayan yeşil-siyahlılarda Bekir Turaç Böke, Abdülkadir Sünger, Alihan Kalkan, Gökhan Süzen, Emre Sağlık ve Muhammet Özkal'ın ardından Emirhan Kaşçıoğlu da takımdan ayrıldı. Genç oyuncular Alihan ile Emirhan, 4'er asgari ücret tutarındaki maaşlarının ödenmemesi nedeniyle serbest kaldı. Takımdan ayrılan futbolcu sayısı 7'ye yükseldi.

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