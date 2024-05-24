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        Denizli'de, lisede hayır için dağıtılan tavuk- pilavdan zehirlenen 24 öğrenci hastaneye kaldırıldı

        DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 24 öğrenci, öğle saatlerinde hayır için dağıtılan tavuklu pilavdan zehirlenerek, akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 02:27 Güncelleme: 24.05.2024 - 02:27
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        Denizli'de, lisede hayır için dağıtılan tavuk- pilavdan zehirlenen 24 öğrenci hastaneye kaldırıldı
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        DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 24 öğrenci, öğle saatlerinde hayır için dağıtılan tavuklu pilavdan zehirlenerek, akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldı.

        Çakmak Mahallesi'nde bulunan İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğle saatlerinde hayır için dağıtıldığı öğrenilen tavuklu pilavdan yiyen 24, akşam saatlerinde mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı şikayetiyle fenalaştı. Öğrencilerin ihbarı üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. 24 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sağlık Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere dağıtılan yemekten örnek alırken, hastanelere kaldırılan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildikleri öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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