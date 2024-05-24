Denizli'de, lisede hayır için dağıtılan tavuk- pilavdan zehirlenen 24 öğrenci hastaneye kaldırıldı
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 24 öğrenci, öğle saatlerinde hayır için dağıtılan tavuklu pilavdan zehirlenerek, akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldı.
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 24 öğrenci, öğle saatlerinde hayır için dağıtılan tavuklu pilavdan zehirlenerek, akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldı.
Çakmak Mahallesi'nde bulunan İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğle saatlerinde hayır için dağıtıldığı öğrenilen tavuklu pilavdan yiyen 24, akşam saatlerinde mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı şikayetiyle fenalaştı. Öğrencilerin ihbarı üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. 24 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sağlık Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere dağıtılan yemekten örnek alırken, hastanelere kaldırılan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildikleri öğrenildi.
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