Eşini öldüren sağ kolu kırık koca tutuklandı, 3 arkadaşı serbest (2)- Yeniden

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, cezaevinden çıktıktan 10 gün sonra eşi Müge Elbeli'yi (34) el ve ayaklarını iple bağladıktan sonra demir çubukla dövüp ardından bıçaklayarak öldüren Mehmet Ali Elbeli (37) sevk edildiği adliyede tutuklanırken, cinayeti yardım alarak işlediği ihtimali üzerine gözaltına alınan 3 arkadaşından F.Y. adli kontrol şartıyla, diğer 2 arkadaşı ise mahkemedeki ifadelerinin ardından salıverildi.

Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında, Tavas ilçesi Karahisar Mahallesi'nde meydana geldi. 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan girdiği cezaevinden 10 gün önce tahliye olan mobilya ustası Mehmet Ali Elbeli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, eşi Müge Elbeli'nin hareketsiz yattığını söyleyerek kaçtı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, kanlar içinde, elleri ve ayakları iple bağlı halde yerde yatan Müge Elbeli'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri incelemesinin ardından 3 çocuk annesi Müge Elbeli'nin cenazesi, otopsi için Tavas Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Denizli Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İstihbarat Şubesi, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ve Tavas Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmayla Mehmet Ali Elbeli'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Ekipler, uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen Mehmet Ali Elbeli'nin, eşi Müge Elbeli'yi el ve ayaklarını iple bağlayıp demir çubukla dövdüğü, ardından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtığı belirlendi. Cezaevinden çıktıktan kısa bir süre sonra yolda yürürken düşüp, sağ kolu kırılan ve alçıya alınan Elbeli'nin cinayeti işlerken yardım aldığı ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, arkadaşları A.K., S.S. ve F.Y.'yi de gözaltına aldı. Mehmet Ali Elbeli'nin, olayın ardından arkadaşı S.S.'ye gittiği, daha sonra eşinin durumuna bakmak için S.S., A.K. ve F.Y. ile geri döndükleri olay yerinde jandarma ekiplerini görünce uzaklaştıkları tespit edildi. Elbeli'nin ifadesinde, cezaevinde olduğu dönemde eşi Müge'nin uyuşturucu kullandığı ve aynı zamanda aldatıldığını düşündüğü için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Mehmet Ali Elbeli ve arkadaşları, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.