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        Tyler Cook Merkezefendi'de

        BASKETBOL Süper Ligi'nde sezon öncesi yeni transferleri Noah Thomson ve Javon Franklin'le yollarını ayırma kararı alan Merkezefendi Belediyesi Basket, uzun forvet pozisyonuna Tyler Cook'u transfer etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 12:28 Güncelleme: 26.09.2024 - 12:28
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        Tyler Cook Merkezefendi'de
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        BASKETBOL Süper Ligi'nde sezon öncesi yeni transferleri Noah Thomson ve Javon Franklin'le yollarını ayırma kararı alan Merkezefendi Belediyesi Basket, uzun forvet pozisyonuna Tyler Cook'u transfer etti. 27 yaşında, 2.03 boyundaki Cook, NCAA'de Iowa Üniversitesi'nde oynadıktan sonra

        profesyonel kariyerine Avustralya'nın SE Melbourne takımında başlayıp, İspanya'da Joventut Badalona forması giydi. Eurocup'ta çeyrek final heyecanı yaşayan Cook, Badalona'da 9.5 sayı ve 4.2 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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