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        Denizlispor Oktay'a üzüldü

        TFF3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 2-0 yenik duruma düştüğü Erciyes 38 FK deplasmanında 84'üncü dakikada Kemal Çetinkaya ve 90+10'da Deniz Kodal'ın golleriyle 1 puanı kurtarıp 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlikle yenilmezlik serisini sürdüren Denizlispor, gençlerinden Oktay Kısaoğlu'na üzüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 10:49 Güncelleme: 30.09.2024 - 10:55
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        Denizlispor Oktay'a üzüldü
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        TFF3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 2-0 yenik duruma düştüğü Erciyes 38 FK deplasmanında 84'üncü dakikada Kemal Çetinkaya ve 90+10'da Deniz Kodal'ın golleriyle 1 puanı kurtarıp 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlikle yenilmezlik serisini sürdüren Denizlispor, gençlerinden Oktay Kısaoğlu'na üzüldü. Ligde tamamen altyapı patentli kadroyla mücadele eden yeşil-siyahlılarda 20 yaşındaki Oktay'ın Erciyes mücadelesinin 45'inci dakikasında girdiği ikili mücadelede tibia kemiğinin kırıldığı açıklandı. Denizlispor yönetimi, "Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir en yakın zamanda sahalara dönmesini temenni ederiz" açıklamasını yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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