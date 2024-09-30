Denizlispor Oktay'a üzüldü

TFF3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 2-0 yenik duruma düştüğü Erciyes 38 FK deplasmanında 84'üncü dakikada Kemal Çetinkaya ve 90+10'da Deniz Kodal'ın golleriyle 1 puanı kurtarıp 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlikle yenilmezlik serisini sürdüren Denizlispor, gençlerinden Oktay Kısaoğlu'na üzüldü. Ligde tamamen altyapı patentli kadroyla mücadele eden yeşil-siyahlılarda 20 yaşındaki Oktay'ın Erciyes mücadelesinin 45'inci dakikasında girdiği ikili mücadelede tibia kemiğinin kırıldığı açıklandı. Denizlispor yönetimi, "Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir en yakın zamanda sahalara dönmesini temenni ederiz" açıklamasını yaptı.

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