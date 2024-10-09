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        Denizlispor hakemden şikayetçi oldu

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta Büyükçekmece Tepecikspor'a 2-0 yenilerek sezonun ilk mağlubiyetini alan Denizlispor'da yönetim, maçın hakemi Melih Kurt'u Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'na şikayet etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 12:11 Güncelleme: 09.10.2024 - 12:11
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        Denizlispor hakemden şikayetçi oldu
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        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta Büyükçekmece Tepecikspor'a 2-0 yenilerek sezonun ilk mağlubiyetini alan Denizlispor'da yönetim, maçın hakemi Melih Kurt'u Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'na şikayet etti.

        Maçta 83'üncü dakikada Ramazan Karakurt'un gördüğü kırmızı kartın haksız olduğunu iddia eden yönetim, harekete geçti. Karşılaşmanın görüntüleri ile TFF ve MHK'ya başvuran Denizlispor, hakemin cezalandırılmasını talep etti. Başkan Ahmet Yıldırım, "Görüntüler kurulda izlenecek. Haklılığımız ortaya çıkacak. 10 kişi kalmasak belki 1 puanı çıkarabilirdik. Çünkü daha süre vardı" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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