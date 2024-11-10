Merkezefendi seri peşinde
BASKETBOL Süper Ligi'nde sezonun ilk galibiyetini geçen hafta evinde Büyükçekmece'yi yenerek alan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın Yalovaspor, deplasmanında seri yakalamaya çalışacak.
BASKETBOL Süper Ligi'nde sezonun ilk galibiyetini geçen hafta evinde Büyükçekmece'yi yenerek alan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın Yalovaspor, deplasmanında seri yakalamaya çalışacak. Yalova 90. Yıl Spor Salonu'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak. Denizli temsilcisi 5 haftada 1 galibiyet elde ederken, Yalovaspor ligde 5'te 0 çekmişti.
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