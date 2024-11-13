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        Denizlispor'da Ali Yalçın dönemi

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta amatöre düşme hattına demir atan Denizlispor'da hareketli günler yaşanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 12:04 Güncelleme: 13.11.2024 - 12:10
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        Denizlispor'da Ali Yalçın dönemi
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        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta amatöre düşme hattına demir atan Denizlispor'da hareketli günler yaşanıyor. Teknik direktör Çağdaş Mavioğlu'nun istifasının ardından Sebat Gençlikspor maçında takımın emanet edildiği Şükrü Akar, deplasmandaki 7-0'lık mağlubiyet sonrası ayrıldı. Yönetim bu gelişmeler üzerine sezon başında da adı geçen takımın eski futbolcu ve teknik adamlarından Ali Yalçın'la anlaşma sağladı. Profesyonel Şube Başkanı Güray Özkan'ın Yalçın'la el sıkıştığı ve tecrübeli teknik adamın takımla antrenmana çıktığı öğrenildi. Kulüpte farklı dönemlerde çalışan Ali Yalçın, 2016-2017 sezonunda takım 1'inci Lig'deyken son 6 haftada göreve getirilip Denizlispor'u kritik dönemde ligde tutmayı başarmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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