Denizlispor'da Ali Yalçın dönemi

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta amatöre düşme hattına demir atan Denizlispor'da hareketli günler yaşanıyor. Teknik direktör Çağdaş Mavioğlu'nun istifasının ardından Sebat Gençlikspor maçında takımın emanet edildiği Şükrü Akar, deplasmandaki 7-0'lık mağlubiyet sonrası ayrıldı. Yönetim bu gelişmeler üzerine sezon başında da adı geçen takımın eski futbolcu ve teknik adamlarından Ali Yalçın'la anlaşma sağladı. Profesyonel Şube Başkanı Güray Özkan'ın Yalçın'la el sıkıştığı ve tecrübeli teknik adamın takımla antrenmana çıktığı öğrenildi. Kulüpte farklı dönemlerde çalışan Ali Yalçın, 2016-2017 sezonunda takım 1'inci Lig'deyken son 6 haftada göreve getirilip Denizlispor'u kritik dönemde ligde tutmayı başarmıştı.

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