Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        'Plan-S'in Connecta IoT Network teknolojisiyle elektrik sayaçları uydu üzerinden okunacak'

        AYDIN, Denizli ve Muğla illerinde elektrik dağıtım hizmeti sunan Adm Elektrik, Plan-S'in Connecta IoT Network teknolojisiyle elektrik sayaçlarını uydu üzerinden okuyacağı yeni bir proje başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 17:03 Güncelleme: 17.12.2024 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Plan-S'in Connecta IoT Network teknolojisiyle elektrik sayaçları uydu üzerinden okunacak'
        ABONE OL
        ABONE OL

        AYDIN, Denizli ve Muğla illerinde elektrik dağıtım hizmeti sunan Adm Elektrik, Plan-S'in Connecta IoT Network teknolojisiyle elektrik sayaçlarını uydu üzerinden okuyacağı yeni bir proje başlattı. Bu sistemin özellikle GSM erişiminin sınırlı olduğu kırsal bölgelerde sayaç verilerinin okunmasını ve enerji kayıplarının tespitini mümkün hale getirerek sektörde dönüşüm yaratmasının beklendiği bildirildi.

        Adm Elektrik, Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri iş birliğiyle yeni bir proje başlattı. Elektrik sayaçlarından gerçek zamanlı veri alımı ve analiz süreçlerini modern bir altyapıyla destekleyen sistem ile sektörde önemli bir dönüşüm sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi. Türkiye'de ilk olduğu ifade edilen proje kapsamında, Nesnelerin İnterneti (IoT) altyapısı kullanılarak elektrik sayaçlarından elde edilen veriler, Plan-S'in Connecta IoT Network teknolojisi ile uydular üzerinden Adm Elektrik'in veri merkezlerine iletilecek. Bu teknoloji sayesinde GSM erişiminin sınırlı ya da yetersiz olduğu kırsal bölgelerde de sayaç verilerinin okunması ve analiz edilmesi daha verimli olacak. Adm Elektrik, bu yenilikçi sistemle enerji dağıtım süreçlerini daha güvenilir, hızlı ve verimli hale getirirken, karbon ayak izini de azaltmayı hedefliyor.

        KAYIP-KAÇAK KULLANIMIN ÖNLENMESİNDE ÖNEMLİ BİR ROL OYNAYACAK

        Uydu üzerinden aktarılan veriler, hizmet verilen bölgelerdeki enerji verimliliği ve kayıp-kaçak kullanımın önlenmesinde önemli bir rol oynayacak. Sistem, elektrik sayaçlarından alınan verilerin gerçek zamanlı analizini mümkün kılarak, kayıp ve kaçak elektrik kullanımı tespitini ve saha operasyonlarını daha etkin hale getirecek.

        'ÖNCÜ OLMAK GURUR VERİCİ'

        Teknolojiyi enerji sektörünün her alanında kullanarak daha verimli, güvenilir ve sürdürülebilir çözümler sunmayı hedeflediklerini söyleyen Adm Elektrik Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu, "Bu proje, enerji yönetimi konusunda geleceğe yönelik önemli bir adım olacak. Kırsal alanlarda GSM çekim kalitesinin zayıf olması, mevcut uzaktan okuma sistemlerinde önemli bir sorun idi. Bu çözüm, saha operasyonunda verimlilik sağlarken çalışma hayatına yansıyan sağlık ve güvenlik risklerini de azaltacak. Teknolojide öncü olmak gurur verici" dedi.

        Plan-S CEO'su Tugay Güzel ise Adm ile yapılan iş birliğine dair şu ifadeleri kullandı:

        "Connecta IoT Network ile birçok alanda enerji yönetimini dijitalleştirmek, sadece teknolojik değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik açısından da büyük bir adım. Adm Elektrik ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, sektörde örnek teşkil edecek bir başarı hikayesi yaratacak."

        PİLOT ÇALIŞMALAR BAŞARIYLA TAMAMLANDI

        Projenin pilot uygulama sürecinde, daha önce veri alınamayan bölgelerden başarılı bir şekilde veri akışı sağlandı ve bu sayede sayaç okuma süreçlerinde önemli ilerlemeler kaydedildi. Tam ölçekli uygulamanın ise 2025 yılı içinde devreye alınması planlanıyor. Plan-S'in halihazırda yörüngede bulunan dört adet Connecta IoT Network uydusu ve SpaceX Falcon 9 Transporter 12 görevi ile fırlatılacak dört yeni uyduyla birlikte küresel kapsama alanı genişletilecek. Bu sayede, sayaç okuma işlemleri daha yaygın, hızlı ve etkin bir hale gelecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Veliyle tartışan öğretmen beyin kanaması geçirdi!
        Veliyle tartışan öğretmen beyin kanaması geçirdi!
        İstanbul'da denize düştüler, Çanakkale'de aranıyorlar!
        İstanbul'da denize düştüler, Çanakkale'de aranıyorlar!
        3 gün güneş sonra yağış! İstanbul'a da yağmur geliyor
        3 gün güneş sonra yağış! İstanbul'a da yağmur geliyor
        F.Bahçe'den G.Saray'a sert mesaj!
        F.Bahçe'den G.Saray'a sert mesaj!
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        İETT otobüsü kaldırımdakilere çaptı! Feci kaza can kaybı var
        İETT otobüsü kaldırımdakilere çaptı! Feci kaza can kaybı var
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Günde 7 bin adım depresyonun etkilerini ortadan kaldırır mı?
        Günde 7 bin adım depresyonun etkilerini ortadan kaldırır mı?
        Antik Mısır mezarındaki tasvir 'Marge Simpson'a benzetildi
        Antik Mısır mezarındaki tasvir 'Marge Simpson'a benzetildi
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        F.Bahçe'nin yıldızına İtalyan kancası!
        F.Bahçe'nin yıldızına İtalyan kancası!
        Kripto düzenlemesi için tarih verdi
        Kripto düzenlemesi için tarih verdi
        Ankara’da nitelikli dolandırıcılık! 103 gözaltı! 250 milyon lira zarar
        Ankara’da nitelikli dolandırıcılık! 103 gözaltı! 250 milyon lira zarar
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Şarkısı platformlardan kaldırılıyor
        Şarkısı platformlardan kaldırılıyor
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        AB Komisyonu Başkanı Ankara'da
        AB Komisyonu Başkanı Ankara'da
        Satın alma gücünde AB'nin yüzde 28 altındayız
        Satın alma gücünde AB'nin yüzde 28 altındayız
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?

        Benzer Haberler

        TFF cezayı açıkladı, Denizlispor dibe demir attı
        TFF cezayı açıkladı, Denizlispor dibe demir attı
        Denizli'de trafik kazasında 3 polis memuru yaralandı
        Denizli'de trafik kazasında 3 polis memuru yaralandı
        Denizlispor'a kabus çöktü
        Denizlispor'a kabus çöktü
        Denizli'de sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü
        Denizli'de sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü
        Görev başında rahatsızlanıp hayatını kaybeden polis memuru için tören düzen...
        Görev başında rahatsızlanıp hayatını kaybeden polis memuru için tören düzen...
        Ürün iadesi tartışmasında iş yeri sahibini öldürüp, yeğenini yaralayan şüph...
        Ürün iadesi tartışmasında iş yeri sahibini öldürüp, yeğenini yaralayan şüph...