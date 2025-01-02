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        Baraj gölünde tekne alabora oldu; 1 ölü

        DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde baraj gölünde alabora olan balıkçı teknesindeki Ahmet Doğan (52), boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 17:02 Güncelleme: 02.01.2025 - 17:05
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        Baraj gölünde tekne alabora oldu; 1 ölü
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        DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde baraj gölünde alabora olan balıkçı teknesindeki Ahmet Doğan (52), boğuldu.

        Olay, saat 04.00 sıralarında Güzelköy Mahallesi Yenidere Baraj Gölü’nde meydana geldi. Ahmet Doğan, bir arkadaşıyla balık tutmak için tekneyle baraj gölüne açıldı. Tekne bir süre sonra alabora oldu. Arkadaşı, Doğan’ı yüzerek kıyıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Ahmet Doğan'ın boğulduğunu belirledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Ahmet Doğan'ın cesedi otopsi için Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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