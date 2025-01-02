Baraj gölünde tekne alabora oldu; 1 ölü

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde baraj gölünde alabora olan balıkçı teknesindeki Ahmet Doğan (52), boğuldu.

Olay, saat 04.00 sıralarında Güzelköy Mahallesi Yenidere Baraj Gölü’nde meydana geldi. Ahmet Doğan, bir arkadaşıyla balık tutmak için tekneyle baraj gölüne açıldı. Tekne bir süre sonra alabora oldu. Arkadaşı, Doğan’ı yüzerek kıyıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Ahmet Doğan'ın boğulduğunu belirledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Ahmet Doğan'ın cesedi otopsi için Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.