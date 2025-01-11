Merkezefendi zor deplasmanda
BASKETBOL Süper Ligi'nde düşme hattında son sıradan kurtulmaya çalışan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın zirve yarışındaki Tofaş'la Bursa deplasmanında karşılaşacak.
BASKETBOL Süper Ligi'nde düşme hattında son sıradan kurtulmaya çalışan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın zirve yarışındaki Tofaş'la Bursa deplasmanında karşılaşacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Ligde son 4 maçını kaybeden Denizli temsilcisi 13 maçta 3 galibiyet alabilirken, Tofaş'ın ise 10 galibiyeti bulunuyor.
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