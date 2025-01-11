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        Merkezefendi zor deplasmanda

        BASKETBOL Süper Ligi'nde düşme hattında son sıradan kurtulmaya çalışan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın zirve yarışındaki Tofaş'la Bursa deplasmanında karşılaşacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 11:27 Güncelleme: 11.01.2025 - 11:27
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        Merkezefendi zor deplasmanda
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        BASKETBOL Süper Ligi'nde düşme hattında son sıradan kurtulmaya çalışan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın zirve yarışındaki Tofaş'la Bursa deplasmanında karşılaşacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Ligde son 4 maçını kaybeden Denizli temsilcisi 13 maçta 3 galibiyet alabilirken, Tofaş'ın ise 10 galibiyeti bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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