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        Bilezikleri için komşusunu öldüren şüpheli ile yardım eden kadın tutuklandı

        DENİZLİ'de çuvalda cesedi bulunan Serpil Girgin'i (54) kolundaki 3 altın bilezik için kahve içme bahanesiyle evine davet edip, başına sert bir cisimle vurarak öldüren ve çuval içine koyup gizleyen komşusu Ümmü Akkoyun (55) ile ona yardım eden diğer komşusu Türkan Özdemir (62), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 12:47 Güncelleme: 01.02.2025 - 12:50
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        Bilezikleri için komşusunu öldüren şüpheli ile yardım eden kadın tutuklandı
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        DENİZLİ'de çuvalda cesedi bulunan Serpil Girgin'i (54) kolundaki 3 altın bilezik için kahve içme bahanesiyle evine davet edip, başına sert bir cisimle vurarak öldüren ve çuval içine koyup gizleyen komşusu Ümmü Akkoyun (55) ile ona yardım eden diğer komşusu Türkan Özdemir (62), tutuklandı.

        Çivril ilçesi Çarşı Mahallesi 2032'nci Sokak'ta oturan Serpil Girgin, 26 Ocak'ta 'Komşuya gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Akşam olduğunda eşinin evine dönmediğini gören Mustafa Girgin, telefonla da kendisine ulaşamayınca, polise gidip kayıp başvurusunda bulundu. Polis, ihbar üzerine çalışma başlattı. Mahalledeki mobese ve diğer güvenlik kamera kayıtları incelendi ancak Girgin'e ait herhangi bir ize rastlanmadı. Ekipler, Serpil Girgin'in, eşine komşusuna gittiğini bildirmesini dikkate alıp, çalışmaları evin bulunduğu 2032'nci Sokak'ta yoğunlaştırdı. Bölgede detaylı inceleme yapan ekipler, 29 Ocak'ta Girgin'in evine yaklaşık 50 metre mesafedeki komşusu Ümmü Akkoyun'un evinin bahçesindeki çuvalı fark etti. Polis ekipleri, çuvalı açtığında Serpil Girgin'in cesediyle karşılaştı. Girgin'in cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Çivril Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Girgin'in cesedinin bulunduğu evde kiracı olan Ümmü Akkoyun gözaltına alındı.

        SORGUDA İTİRAF ETTİ

        Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ümmü Akkoyun'u sorguya aldı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden Ümmü Akkoyun, Serpil Girgin'i kolundaki 3 bilezik için kahve içme bahanesiyle eve çağırdığını, başına sert bir cisimle vurarak öldürdüğünü, ardından da komşusu Türkan Özdemir'in yardımıyla çuvala koyup, evin bahçesine taşıyarak balkon altına sakladıklarını söyledi. Bunun üzerine Türkan Özdemir de gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından 2 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Akkoyun ile Özdemir, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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