Denizli'de halter turnuvasına giden öğrencileri taşıyan midibüs devrildi; 2 ölü, 26 yaralı (4)

Denizli'nin Buldan ilçesinde, halter turnuvasına giden lise öğrencilerini taşıyan midibüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye yuvarlaması sonucu yaşamını yitiren 2 kişinin kimliği belli oldu. Kazada yaşamını yitirenlerin beden eğitimi öğretmeni Zeynep Bozkurt (64) ve öğrencilerden Nisa Nur Yıldızer (15) olduğu öğrenildi.

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