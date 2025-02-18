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        Denizli'de halter turnuvasına giden öğrencileri taşıyan midibüs devrildi; 2 ölü, 26 yaralı (4)

        ÖLENLERİNİSİMLERİ BELLİ OLDUDenizli'nin Buldan ilçesinde, halter turnuvasına giden lise öğrencilerini taşıyan midibüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye yuvarlaması sonucu yaşamını yitiren 2 kişinin kimliği belli oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 21:34 Güncelleme: 18.02.2025 - 21:34
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        Denizli'de halter turnuvasına giden öğrencileri taşıyan midibüs devrildi; 2 ölü, 26 yaralı (4)
        ABONE OL

        ÖLENLERİNİSİMLERİ BELLİ OLDU

        Denizli'nin Buldan ilçesinde, halter turnuvasına giden lise öğrencilerini taşıyan midibüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye yuvarlaması sonucu yaşamını yitiren 2 kişinin kimliği belli oldu. Kazada yaşamını yitirenlerin beden eğitimi öğretmeni Zeynep Bozkurt (64) ve öğrencilerden Nisa Nur Yıldızer (15) olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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