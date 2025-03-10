Denizlispor kazandığına sevinemedi, başkanla futbolcu krizi çıktı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta transfer yasağı yüzünden Gökhan Süzen hariç altyapısından çıkan oyuncularından kurulu kadrosuyla kurtuluş savaşı veren Denizlispor, evinde Kırıkkale Futbol Kulübü'nü binlerce taraftarının desteğiyle 4-1 yenerek ilk yarıda silinen 6 puanına rağmen 15 hafta sonra düşme hattından çıkarken, maç öncesi ve sonrası yaşanan krizler yüzünden galibiyete sevinemedi. Süper Lig'den 2021'de başladığı düşüşte amatör kümenin eşiğine gelen Türk futbolunun köklü kulübü, grubunda ilk devreyi eski yabancılarından Tiago Lopes'e olan borcu yüzünden FIFA tarafından 6 puanı silinince 4 puanla sonuncu tamamladı. İkinci yarıda 37 yaşındaki eski futbolcusu Gökhan Süzen'i takıma döndüren Denizli, son 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak 13'üncülüğe tırmanıp 15 hafta sonra düze çıktı.

Beklediği maddi desteği hiçbir yerden bulamamasına, tesislerinin doğalgazı bile borcu yüzünden kış ortasında kesilmesine rağmen taraftarıyla bütünleşip kurtuluş ateşini yakan Denizlispor'da Kırıkkale maçı öncesi Başkan Erhan Ergil ve takım kaptanı Gökhan Süzen birbirlerine girdi. Primleri ve maaşları ödenmeyen futbolcular adına cumartesi günü açıklama yapan takımın 37 yaşındaki tecrübeli ismi Gökhan, Kırıkkale maçının başında topa dokunmayıp, mücadele sonrası formalarını sahaya bırakacaklarını duyurarak, "Cebimizde harçlık yok. Anne-babamızdan para istiyoruz. Bazı arkadaşlarımız yazın iş bulma telaşına düştü. Yönetim çare bulamıyorsa bıraksın başkaları gelsin. Başımızda yönetim de olmasa sonuna kadar direneceğiz" dedi.

ERHAN ERGİL: KAZANIRSAK BAŞKAN GÖKHAN SÜZEN'DİR

Suların durulmadığı kulüpte başkanlığı ocak ayında Mehmet Uğur Tatar'dan devralan Erhan Ergil ise maç öncesi Gökhan Süzen'e tepki göstererek sosyal medya hesabında, "Kırıkkale maçında başkan Gökhan Süzen'dir. Ben yine de organizasyonu ve maç ödemelerini sağlayacağım. Kazanırsak bu takımın başkanı yine Gökhan Süzen'dir ve istifa edeceğim. Ama kazanamazsak benim başkanlığımda Gökhan Süzen süresiz kadro dışıdır" açıklamasını yaptı. Takıma maç öncesi birer maaş ödemesi yapılıp protesto krizinin önüne geçilirken, yeşil-siyahlılar Kırıkkale'yi Gökhan Süzen'in 1 gol, 1 asistlik katkısıyla 4-1 mağlup edip aylar sonra düze çıktı.

BAŞKAN İSTİFA ETTİ

Maçın ardından istifa ettiğini duyuran Başkan Erhan Ergil, "Memleketim için bir şeyler yapmanın hazzını yaşadım. Hayır duaları bana yeter. Ama çok yoruldum. Kişiliğimden taviz verdim. Ama onurumu kaybetmedim. Kaybedemem. Tek sermayem bu. Bir misyonu tamamladığımı düşünüyorum. Bir şehri uyandırmak, artık şu gelinen ortamın üzerine şehrin önde gelenleri de gereğini yapacaktır diye düşünüyorum. Bu bir birikimdir. Dün bir netice. Bugün bir zaferdir. Yine de o çocuklara sahip çıkın. Bu şehrin takımına sahip çıkın. Elimden gelen bu kadardı. Kusura bakmayın. İnsanın gücü bir yere kadar yetiyor. Bugün, büyük bir sevdayla yürüdüğüm bu yoldan ayrılma vakti geldi. Denizlispor Kulübü Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Bu süreçte yanımda olan, destek veren, dualarını eksik etmeyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Umudum her zaman bakidir ama zaman kısa, ben yorgunum, yol uzun. Denizlispor her zaman benim yüreğimde olacak" dedi. Yönetim ise açıklama yaparak Ergil'in istifasının kabul edilmeyeceğini duyurdu.

GÖKHAN DEVRE ARASINDA DÖNÜP HAYAT VERDİ

Denizlispor'da sezon başında yeşil sahalardan koptuktan sonra devre arasında transfer yasaklısı takıma dönüp başkanla yaşadığı krizle gündeme gelen Gökhan Süzen, sezonun ikinci yarısında takımına adeta hayat verdi. Daha önce ilk kez 2018-2019 sezonunda forma giydiği yeşil-siyahlılarla 1'inci Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan tecrübeli sol bek, takım küme düştükten sonra 2021'de yuvaya döndü. Transfer yasağı yüzünden 2021 yılından beri takviye yapamayan Denizlispor'da tüm tecrübeli futbolcular ayrılmasına rağmen kalmayı seçen Gökhan, sezon başında o dönemki yönetimle anlaşamayıp futbol sahalarından koptu.

Kariyerinden Beşiktaş, Başakşehir, Sivasspor gibi kulüplerde yıllarca Süper Lig'de forma giyen Gökhan Süzen, tamamen altyapısından çıkan oyuncuları kalan, ligde ilk yarıyı amatöre düşme hattında son sırada tamamlayan Denizlispor'a ara transferde döndü. Transfer yasaklısı kulübünde 37 yaşında aylarca oynamadıktan sonra sahalara dönen Gökhan, 26 Ocak'ta forma giydiği ilk maçta Bursa Nilüferspor önünde takımına 4 maçlık yenilgi serisi sonrası 1-0'lık galibiyeti getiren golü attı. Kırıkkale önünde de galibiyetin mimarı olan Gökhan, ileri uçta oynamamasına rağmen 6 maçta 3 kez ağları sarsıp takımına hayat verdi. Kulübün resmi sayfaları da Kırıkkale maçı sonrası, "Büyük kaptan" mesajıyla Gökhan'ın fotoğrafını paylaştı.