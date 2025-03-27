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        Denizlispor yine karışık

        3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta amatöre düşmemek için mücadele eden Denizlispor yine gerildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 12:43 Güncelleme: 27.03.2025 - 12:43
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        Denizlispor yine karışık
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        3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta amatöre düşmemek için mücadele eden Denizlispor yine gerildi. En önemli rakiplerinden son sıradaki 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif'le deplasmanda 1-1 berabere kalıp bitime 5 maç kala düşme hattından kurtulamayan Denizlispor'da takım kaptanı Gökhan Süzen yine isyan etti. Daha önce iç sahada 4-1 kazanılan Kırıkkale FK maçı öncesinde başkan Erhan Ergil'le takımın alacakları konusunda kriz yaşayan tecrübeli oyuncu Turgutlu deplasmanı sonrası tepki gösterdi.

        Transfer yasaklısı ve altyapı oyuncularından kurulu kadrosu olan Denizlispor'da devre arası 37 yaşında futbol sahalarına dönerek takımın sembolü olan tecrübeli oyuncu, Turgutlu maçında genç arkadaşlarıyla birlikte deplasman tribününe gitti. Gökhan, taraftarlara, "Kritik bir maça geliyoruz buraya, otobüste bir tane yönetici yok. 2 Nisan'da bu takıma eksi 6 puan cezası gelecek. Biz bu psikolojiyle oynuyoruz. 5 prim var içerde, 2 tane maaş. Çocukların cebinde beş kuruş yok" dedi.

        Denizlispor'un bu sezon 6 puanı eski yabancılardan Tiago Lopes'e olan borcu yüzünden FIFA tarafından silinmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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