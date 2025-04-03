Denizlispor'da futbolculardan başkana tepki

TARİHİNDEilk kez amatör kümeye düşme korkusu yaşayan Denizlispor'da takım son 8 maçta tek yenilgi alıp 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ligde kalma savaşı vermesine rağmen kulüpteki yönetim krizleri ve mali sıkıntılar bitmiyor. Kulübe destek verilmediği için geçen hafta kent merkezindeki Çınar Meydanı'nda açlık grevine başlayan, eski yöneticilerden Yasin Özpek'in yönetime talip olup acil FIFA'lık borçları kapatma sözü vermesiyle görevi bırakma kararı alan Başkan Erhan Ergil, ardından hem takımı hem Özpek'i hedef alarak istifa etti. Dün erteleme maçında Ağrı 1970 Spor'la 1-1 berabere kalıp son 4 maça kurtuluş barajının 2 puan gerisinde düşme hattında giren yeşil-siyahlılarda futbolcular ise Erhan Ergil'e sert çıktı.

Takım adına sosyal medyada açıklama yapan futbolculardan Emre Furtuna, kendilerinin yalnız Denizlispor'u ligde tutmaya çalıştıklarını, kulübe destek gelmesini Erhan Ergil'in engellediğini savundu. Bu sezon daha önce kulübün 6 puanının silinmesine neden olan eski yabancı futbolcularından Tiago Lopes'in yanı sıra Djedje'ye 115 bin Euro ödeme yapamazsa FIFA'dan bu kez 18 puan silme cezası alacak Denizlispor'da süre de daraldı. Borçları yüzünden 4 yıldır transfer yapamayan, bu süreçte 3 kez küme düşüp Süper Lig'den amatör kümenin kıyısına kadar gelen Denizlispor'da kulübün sosyal medya sayfalarından 1 Nisan'da, "Messi Denizlispor'da" paylaşımı yapılması ise trajikomik olarak görüldü.