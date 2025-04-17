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        LPG tankından sızan gaz parladı: 8 yaralı

        DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobillere LPG tankı montajı ve tamiratı yapan bir işyerinde tanktan sızan gazın parlaması sonucu 8 kişi yanarak yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 20:44 Güncelleme: 17.04.2025 - 20:50
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        LPG tankından sızan gaz parladı: 8 yaralı
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        DENİZLİ’nin Merkezefendi ilçesinde, otomobillere LPG tankı montajı ve tamiratı yapan bir işyerinde tanktan sızan gazın parlaması sonucu 8 kişi yanarak yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

        Olay saat 17.00 sıralarında Sümer Mahallesi 2290 sokaktaki otomobillere LPG tankı montajı ve tamiratı yapan işyerinde meydana geldi. Çağlar İnal’a ait 20 AIZ 629 plakalı otomobilde bulunan LPG tankının tamiratı sırasında bilinmeyen nedenle gaz sızıntısı yaşandı. Bir süre fark edilmediği iddia edilen ve etrafa yayılan LPG gazı henüz bilinmeyen nedenle büyük bir gürültüyle parladı. Çıkan yangın sırasında iş yerinde ve etrafında bulunan 8 kişi çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı. Otomobilde çıkan yangın, çevredekilerin yangın tüpleriyle yaptığı müdahale ile söndürüldü.

        İhbar üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan acil sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları 8 kişiyi ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi’ne götürdü. Sağlık durumu ağır olmayan yaralıların vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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