Denizli'de iki suç örgütüne düzenlenen iki ayrı operasyonda 59 kişi tutuklandı

DENİZLİ'de 'kasten yaralama, genel güvenliği tehlikeye sokma, kurşunlama, mala zarar verme, nitelikli dolandırıcılık ve uyuşturucu madde satmak' gibi birçok suça karıştığı belirlenen iki ayrı suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 73 şüpheliden 59'u tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 2024 yılı içinde peş peşe meydana gelen asayiş olaylarına yönelik yaptığı çalışmada S.E. ile D.S.'nin liderliğini yaptığı iki ayrı suç örgütünü takibe aldı. Aralarında çıkar çatışması nedeniyle zaman zaman birbirleriyle de çatışan örgüt üyelerine operasyon düzenlendi.

Polisin geçen şubat ayında S.E. liderliğindeki suç örgütüne Denizli merkezli Afyonkarahisar, Ankara ve Bingöl'de gerçekleştirdiği operasyonlarda 33 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden suç örgütü lideri S.E.'nin de aralarında bulunduğu 32'si 'kasten öldürme, kasten yarama, iş yeri kurşunlama, nitelikli yağma, yasadışı silah ticareti ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklandı. Diğer 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.