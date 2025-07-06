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        Denizli İdmanyurdu'nda Özkan Sert dönemi

        3'üncü Lig'e yükseldikten sonra aylardır belirsizlik yaşayan Denizli İdmanyurdu'nda teknik direktörlük görevine Özkan Sert getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 12:43 Güncelleme: 06.07.2025 - 12:46
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        Denizli İdmanyurdu'nda Özkan Sert dönemi
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        3'üncü Lig'e yükseldikten sonra aylardır belirsizlik yaşayan Denizli İdmanyurdu'nda teknik direktörlük görevine Özkan Sert getirildi. Özkan Sert son olarak Şile Yıldızspor'da görev yaptı. Denizli temsilcisinde takımı geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon yapan Gökhan Kaynak, kulübün geleceğiyle ilgili bilinmezlik nedeniyle görevinden ayrılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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