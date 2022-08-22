Beyağaç Eren Günü Etkinlikleri 24 Ağustos'ta başlayacak

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Beyağaç ilçesinde düzenlenecek geleneksel Eren Günü etkinlikleri 24-25 Ağustos'ta düzenlenecek.

Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay, Denizli Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında, program hakkında bilgi verdi.

24-25 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Eren Günü ile yörenin değerlerinin tanıtımının yapılacağını ifade eden Akçay, "İlk gün ilçede çeşitli üniversitelerden katılan akademisyenlerin katılımıyla konferans programı hazırlandı. Ardından Kartal Gölü'nde 1300 yıllık anıt karaçamların olduğu alanda konaklama yapılacak. 2 bin 295 rakımlı Çiçekbaba Dağı'nın kuzeye bakan yamacında buzul vadisinde oluşmuş göl ve çevresindeki biyoçeşitliliğe dikkat çekmeye çalışacağız." dedi.



- Çameli festivali

Öte yandan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan da bu yıl 24-27 Ağustos'ta 8'incisini gerçekleştirecekleri Çameli Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali'ne tüm vatandaşları davet etti.





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