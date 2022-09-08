Denizli'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Mehmet Çevik (71) idaresindeki 20 Y 3856 traktör, Güney Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, traktörün altında kalan Çevik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan Çevik'in cenazesi otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.





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