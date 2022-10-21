GÜNCELLEME - Denizli'de taya çarpan motosikletteki kadın öldü

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Babadağ ilçesinde yola çıkan taya çarparak devrilen motosikletteki kadın hayatını kaybetti.

Murat Akduğan'ın (23) kullandığı plakasız motosikletin, Bekirler Mahallesi yakınlarında yola çıkan başıboş taya çarparak devrilmesi sonucu sürücü ve yanında bulunan eşi Yıldız Akduğan (18) yaralandı.

Kazanın ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan çift, daha sonra kentteki özel bir hastaneye sevk edildi.

Yıldız Akduğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Murat Akduğan'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, çiftin 5 gün önce evlendiği öğrenildi.

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