Denizli'de yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT Buldan ve Güney ilçelerinde meydana gelen otomobil ve kablo hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.
Olay yerlerinin çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin İ.K. (37) olduğunu belirledi.
Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.