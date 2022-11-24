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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli'de yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

AA

Denizli'de yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT Buldan ve Güney ilçelerinde meydana gelen otomobil ve kablo hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Olay yerlerinin çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin İ.K. (37) olduğunu belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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