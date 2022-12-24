Denizli'de su kuyusunda bulunan cesetlere ilişkin soruşturmada 2 kişiye tahliye

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Serinhisar ilçesinde su kuyusunda 2 gencin cesedinin bulunması olayıyla ilgili tutuklanan 7 kişiden ikisi tahliye edildi.

Acıpayam ilçesinde 9 Haziran akşamı kaybolan 19 yaşındaki İsmail Yalçın ve 17 yaşındaki Hasan Akköse'nin Serinhisar ilçesi Develi Kuyusu mevkisindeki su kuyusunda ölü bulunmasıyla ilgili tutuklanan zanlıların avukatları karara itiraz etti.

İtirazı inceleyen Acıpayam Sulh Ceza Hakimliği, iki zanlının tahliyesine karar verdi.

Öte yandan dosya hakkında gizlilik kararı alındığı belirtildi.

- Olay

Acıpayam'da 9 Haziran'da kayıp ihbarı yapılan iki kişinin cesetleri, Serinhisar ilçesi Develi Kuyusu mevkisindeki su kuyusunda bulunmuş, gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklanmış, ikisi hakkında adli kontrol kararı alınmıştı.





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