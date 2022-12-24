Denizli'de hırsızlık şüphelisi yakalandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde sulama kanalındaki malzemeleri çaldığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ilçedeki bir sulama kanalından bazı malzemelerin çalındığı ihbarı sonrası çalışma başlattı.

Etraftaki güvenlik kameralarında yapılan inceleme sonucu şüphelinin Ferhat A. (32) olduğu belirlendi.

Şüphelinin kullandığı araç, Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin destek verdiği operasyonla durduruldu.

Operasyonda su pompası, jeneratör, elektrik panosu, tamir aletleri ele geçirildi.

Şüphelinin ayrıca Uşak ili Ulubey ilçesinden de elektrik panosu çaldığı belirtildi.​​​​​​​

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