Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yaptıkları iddia edilen 7 şüphelinin evine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan şüphelilerin evinde yapılan aramalarda 358 gram esrar, 22 gram sentetik uyuşturucu, 153 gram eroin, 2 sentetik ecza, 2 tabanca ve 11 mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.