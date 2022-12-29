Hasan Erbil Eğitim Merkezi Başkanı Uğur Özbek lise öğrencileriyle buluştu

DENİZLİ (AA) - Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Hasan Erbil Eğitim Merkezi Başkanı Uğur Özbek, lise öğrencilerine yönelik söyleyişi gerçekleştirdi.

Özbek, Türk Eğitim Vakfı Anadolu Lisesinde öğrenim gören öğrencilerle okulun toplantı salonunda buluştu.

Burada konuşma yapan Özbek, toplumun başarı algısının kariyer belirlemede belirleyici olduğunu kaydetti.

Algıların çoğu zaman kişisel yetenek ve heyecanların önüne geçtiğine dikkati çeken Özbek, "Bu algılardan kurtulabildiğimiz ve kendimizi tanımlayabildiğimiz ölçüde kendi başarı hikayemizi yazabiliriz. Bu toplumun iyi bir hukukçu, iyi bir doktor kadar, iyi matematikçilere, başarılı sinemacılara, dünya çapında ilgi gören ressamlara, müzisyenlere ve edebiyatçılara da ihtiyacı var." dedi.

Özbek daha sonra öğrencilere kitap ve belgesel tavsiyelerinde bulunarak programı bitirdi.

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