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Denizli'de düzenlenen toplu açılış töreni bakanların konuşmalarıyla başladı (2)

AA

Denizli'de düzenlenen toplu açılış töreni bakanların konuşmalarıyla başladı (2)

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen toplu açılış töreni, bakanların konuşmalarıyla başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 29 Ekim Bulvarı’nda düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, bugüne kadar her zaman hizmet siyasetinin parçası olduklarını, milletin karşısına her zaman projelerle çıktıklarını söyledi.

Denizli’ye son 19 yılda 4 milyar 83 milyon liralık enerji yatırımı yaptıklarını belirterek Dönmez, "Bugün 7 ilçemizi daha doğalgaza kavuşturuyoruz. Baklan, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak ve Kale’yi doğalgazla buluşturuyoruz. Geriye sadece 4 ilçemiz kaldık. İnşallah onları da en kısa sürede tamamlamak suretiyle doğalgazın konforundan, rahatlığından yararlandıracağız." dedi.

Bakan Dönmez, gelecek yüzyılın Türkiye’nin yüzyılı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bizim siyasetimizin öznesi bu aziz millettir. Yerli ve milli duruştur. Milletimizin hayallerini, hedeflerini gerçeğe dönüşmektir. Bu siyaset vizyon, kararlı duruş, güçlü liderlik ister. Arkasında sizler gibi liderinin arkasında duran milyonlar ister. Allah sizlerden razı olsun. Her seçimde AK Parti’nin ve Cumhurbaşkanı'mızın yanında oldunuz ve şimdi 2023 seçimlerinde bir kez daha AK Parti diyor muyuz? Bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan diyor muyuz? İşte bu inanç, bu adanmışlık, bu ruh bizleri yeni zaferlere taşıyacak inşallah."

- "Türkiye dünyanın dikkatle takip ettiği ülke oldu"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bugüne kadar yapılan hizmetlerin Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle gerçekleştirildiğini söyledi.

Tarımsal ihracatın 2002'de 3,8 milyar dolar olduğunu hatırlatan Kirişci, "Peki 2022 yılı sonu itibarıyla rakam ne oldu? 30 milyara dayandı. Peki 30 milyar dolar nedir? Değerli kardeşlerim, 2002 yılında tüm Türkiye'nin ürettikleri sadece tarım sektörü değil, tekstilinden konfeksiyonuna, otomotivine tüm Türkiye'nin ürettikleri 36 milyar dolardı ama şimdi tek başına tarım ve gıda ürünleri 30 milyar dolara dayandı. Allah izin verirse bu yılın sonunda gelecek yılın başında bu 30 milyar doları benim eli öpülesi üretici kardeşlerim sağlamış olacaktır." dedi.

Tarıma verilen desteğin 2002 yılında sadece 1,8 lira olduğunu belirten Kirişci, şöyle devam etti:

"Şimdi ne kadar? 54 milyar lira değerli kardeşlerim. 30 kat arttı. Bu artışı sağlayan lider sayesinde bu ülke üretmeye devam etti. Sadece bitkisel üretimde mi bu artış oldu? Hayır. Hayvansal üretimde de oldu? 9,9 milyon baş büyük başımız varken bugün 18 milyona çıktı. Küçükbaş hayvan sayımız 32 milyonken 58 milyona ulaştı. Arıcılıkta, su ürünlerinde gerçekten Türkiye bu üreticilerimiz sayesinde destan yazmaya başladı."

Altılı masanın 12 kez toplanmasına rağmen bir cumhurbaşkanı adayı belirleyemediğini kaydeden Kirişci, "Dönüp bizim Cumhurbaşkanı'mızın aday olamayacağını söylüyorlar. Çünkü burada bir millet sevdası, bir millet aşkı, bir vatan sevdası, bir bayrak aşkı yok. Bunların varsa yoksa kendi çıkarları var ama ülke bunların umurlarında değil. Bu ülke bunların geçmişteki fiil ve faillerini biliyor. Bugün de aynı fiil ve failler iş başında. Dolayısıyla bu fiil ve faillere karşı sizin şu 20 yılda girmiş olduğumuz her seçimde Sayın Cumhurbaşkanı'mıza vermiş olduğunuz o sonsuz destekten bundan endişe ediyorlar."

Kirişci, kendilerine hizmet siyasetinin yakışacağını belirterek, "Onlara da dedikodu. Onlar o işten iyi anlarlar. Arada bir yüzlerine gözlerine de bulaştırsalar da. Bizim işimiz hizmet. Çünkü biz AK Parti olarak hizmeti bir ibadet aşkıyla yapan bir inancın, bir kültürün müntesipleriyiz ama onlar yakmakla, yıkmakla mükellefler. Bildikleri tek şey odur. Onlar isterler ki bu ülke refah ülkesi olmasın, bu ülke daha ilerilere koşmasın, gündemi belirlenen ülke olsun, gündem belirleyen değil ama hamdolsun bugün artık Türkiye bütün dünyanın dikkatle takip ettiği ülke oldu."

- "Eser ve hizmet fırtınası estirmeye devam edeceğiz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün hizmete alınacak Denizli Çevre Yolu ve Honaz Tüneli'nin toplam 32 kilometre uzunluğunda olduğunu söyledi. Bunun 18 kilometresini daha önce açtıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 14 kilometresini de açarak içerisinde 2 bin 640 metre uzunluğundaki Honaz Tüneli ile hizmete veriyoruz. 28 kilometrelik yolu sadece 14 kilometreye düşürüyoruz. Ankara'dan, İzmir'den, Afyon'dan, Uşak'tan gelen vasıtaların şehir içine girmeden transit olarak Antalya, Burdur'a bağlantılarını bu şekilde sağlamış oluyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, 100 yılda bitecek işleri 20 yıla sığdırdıklarını belirterek, "İnşallah bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde eser ve hizmet fırtınası estirmeye devam edeceğiz. Tabii birileri masalarda oturup kalkarlar. Onlar çok çok da oturup kalkarlar. Seçim geldi neredeyse daha ortada bir şey yok ama bizim adayımız belli. Bizim adayımız 200 yıldır milletin gönlünde taht kuran Recep Tayyip Erdoğan." diye konuştu.

(Bitti)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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