Denizli'de 3 bin 500 üreticiye 85 bin kilogram silajlık mısır tohumu desteği

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DENİZLİ (AA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçedeki 3 bin 500 üreticiye 85 bin kilogram silajlık mısır tohumu desteğinde bulunacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, geçen yıl 6 ilçede 1215 üreticiye verilen 18 bin 100 kilogramlık silajlık mısır tohumu desteğinin bu yıl da sürdürme kararı alındığı bildirildi.

Tohum desteği kapsamında, Yerli Silajlık Mısır Yetiştiriciliği Projesi ile Acıpayam, Baklan, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Merkezefendi, Pamukkale, Sarayköy, Serinhisar ve Tavas'ta 3 bin 500 üreticiye 44 bin 760 dekar alan için 85 bin kilogram silajlık mısır tohumu desteği verilecek.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, geçen yıl ilk kez gerçekleştirdikleri silajlık mısır tohumu desteğinin yoğun ilgi görmesi üzerine projeyi bu yıl da devam ettirme kararı aldıklarını belirtti.

Silajlık mısırın hayvancılıkta kullanılan önemli ve özel bir ürün olduğunu vurgulayan Zolan, "Üreticilerimizin hayvanlarını yetiştirmede en temel ihtiyaçlarından biri olan kaliteli kaba yem ihtiyacını karşılayacak bu desteğimiz ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacaktır. Düşük maliyetli yem, hem üreticimizin daha fazla kazanmasına hem de vatandaşlarımıza daha uygun koşullarda ürün teminine imkan sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

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