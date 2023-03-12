Denizli'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Babadağ ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre, R.B. idaresindeki otomobil, Demirli Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, kendilerini takip eden ve içerisinde danışmanı ve fotoğrafçısının da bulunduğu otomobilin kaza yaptığını görünce durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler, sürücü R.B ve hafif yaralanan 3 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Otomobildeki kişilerin milletvekili Özkan'ın programını takip etmek için ilçeye gittikleri öğrenildi.

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