Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Aktuğ Ekti, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Murat Ciner
Yukatel Merkezefendi Belediyesi: Harrison, Rogkavopoulos 18, Rahtan 24, Ayberk Olmaz 15, Hamilton 8, Arca Tüloğlu 11, Altan Erol, Gielo 2, Doğan Şenli 13
AYOS Konyaspor: Sulaimon 20, Perez 25, Schilling 6, Eddie 13, Sinan Sağlam, Mert Gizir 3, Nikolov 1, Morgan 16
1. periyot: 20-20
Devre: 38-40
3. periyot: 61-58
Beş faulle çıkan: 26.23 Harrison (Yukatel Merkezefendi Belediyesi)
DENİZLİ (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi, konuk ettiği AYOS Konyaspor'u 91-84 yendi.