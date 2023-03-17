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Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Aktuğ Ekti, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Murat Ciner

Yukatel Merkezefendi Belediyesi: Harrison, Rogkavopoulos 18, Rahtan 24, Ayberk Olmaz 15, Hamilton 8, Arca Tüloğlu 11, Altan Erol, Gielo 2, Doğan Şenli 13

AYOS Konyaspor: Sulaimon 20, Perez 25, Schilling 6, Eddie 13, Sinan Sağlam, Mert Gizir 3, Nikolov 1, Morgan 16

1. periyot: 20-20

Devre: 38-40

3. periyot: 61-58

Beş faulle çıkan: 26.23 Harrison (Yukatel Merkezefendi Belediyesi)

DENİZLİ (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi, konuk ettiği AYOS Konyaspor'u 91-84 yendi.

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