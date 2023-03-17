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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

AA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Aktuğ Ekti, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Murat Ciner

Yukatel Merkezefendi Belediyesi: Harrison, Rogkavopoulos 18, Rahtan 24, Ayberk Olmaz 15, Hamilton 8, Arca Tüloğlu 11, Altan Erol, Gielo 2, Doğan Şenli 13

AYOS Konyaspor: Sulaimon 20, Perez 25, Schilling 6, Eddie 13, Sinan Sağlam, Mert Gizir 3, Nikolov 1, Morgan 16

1. periyot: 20-20

Devre: 38-40

3. periyot: 61-58

Beş faulle çıkan: 26.23 Harrison (Yukatel Merkezefendi Belediyesi)

DENİZLİ (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi, konuk ettiği AYOS Konyaspor'u 91-84 yendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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