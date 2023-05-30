Denizli'de kaybolan yaşlı kadını arama çalışmaları devam ediyor

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Bekilli ilçesinde 2 gün önce mantar toplamak üzere ormana gittikten sonra haber alınamayan 75 yaşındaki Ayşe Koç'un bulunması çalışmalar sürüyor.

Arama çalışmalarına, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Komando Bölüğü, jandarma ekipleri, AFAD ve köylüler katılıyor. Çalışmalarda dron da kullanılıyor.

Gömce Mahallesi'nde ikamet eden ve 28 Mayıs'ta mantar toplamak üzere Meşelik mevkisine giden Ayşe Koç'un eve dönmemesi üzerine arama çalışmaları başlatılmıştı. Çalışmalara, dün yağışlı hava nedeniyle ara verilmişti.

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