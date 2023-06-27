Denizli'deki trafik kazasında 2 çocuk yaralandı

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DENİZLİ (AA) - Çivril ilçesinde hafif ticari araçla kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, E.S. idaresindeki 34 BC 8425 plakalı hafif ticari araç ile E.İ. yönetimindeki 64 AAP 404 plakalı kamyonet, İğdir kavşağında çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, M.E. (9) ile S.E. (14) yaralandı.

Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılan iki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.









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