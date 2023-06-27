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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli'deki trafik kazasında 2 çocuk yaralandı

AA

Denizli'deki trafik kazasında 2 çocuk yaralandı

DENİZLİ (AA) - Çivril ilçesinde hafif ticari araçla kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, E.S. idaresindeki 34 BC 8425 plakalı hafif ticari araç ile E.İ. yönetimindeki 64 AAP 404 plakalı kamyonet, İğdir kavşağında çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, M.E. (9) ile S.E. (14) yaralandı.

Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılan iki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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