Denizli'de çukura düşen porsuğu itfaiye kurtardı
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde elektrik direği için açılan yaklaşık 3 metre derinlikteki çukura düşen porsuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde elektrik direği için açılan yaklaşık 3 metre derinlikteki çukura düşen porsuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde elektrik direği dikilmesi için açılan çukurdan ses geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, çukurda mahsur kaldığı belirlenen porsuğu bulunduğu yerden çıkardı.
Ekipler, porsuğu doğaya bıraktı.