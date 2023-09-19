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        Denizli'de çukura düşen porsuğu itfaiye kurtardı

        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde elektrik direği için açılan yaklaşık 3 metre derinlikteki çukura düşen porsuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 19:32 Güncelleme: 19.09.2023 - 19:32
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        Denizli'de çukura düşen porsuğu itfaiye kurtardı
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        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde elektrik direği için açılan yaklaşık 3 metre derinlikteki çukura düşen porsuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde elektrik direği dikilmesi için açılan çukurdan ses geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

        Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, çukurda mahsur kaldığı belirlenen porsuğu bulunduğu yerden çıkardı.

        Ekipler, porsuğu doğaya bıraktı.

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