Denizli'de iki aile arasındaki kavgaya ilişkin 1 kişi tutuklandı
Denizli'de iki aile arasında çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Denizli'de iki aile arasında çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İki gün önce, aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki aile arasında Sevindik Mahallesi'nde kavga çıktı.
Sümer Mahallesi'nde devam eden kavga, araya girenlerce yatıştırıldı. İki aile, dün iki mahallede yine karşı karşıya geldi.
Taş, sopa ve tabancanın kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olaya ilişkin 8 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan B.K. tutuklandı. Diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.