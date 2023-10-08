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        Denizli'de iki aile arasındaki kavgaya ilişkin 1 kişi tutuklandı

        Denizli'de iki aile arasında çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 14:16 Güncelleme: 08.10.2023 - 14:16
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        Denizli'de iki aile arasındaki kavgaya ilişkin 1 kişi tutuklandı
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        Denizli'de iki aile arasında çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İki gün önce, aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki aile arasında Sevindik Mahallesi'nde kavga çıktı.

        Sümer Mahallesi'nde devam eden kavga, araya girenlerce yatıştırıldı. İki aile, dün iki mahallede yine karşı karşıya geldi.

        Taş, sopa ve tabancanın kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Olaya ilişkin 8 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan B.K. tutuklandı. Diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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