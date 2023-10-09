AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Denizli'de partililerle bir araya geldi:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, yerel seçimlerde Denizli Büyükşehir Belediyesi ile tüm ilçe belediyeleri mutlaka kazanmak istediklerini söyledi.

AK Parti'nin 7 Ekim'deki 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin ardından Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine seçilen Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli İl Başkanlığında, partililerle bir araya geldi.

Zeybekci, burada yaptığı konuşmada, kendisini "kutlu davanın bir neferi" olarak gördüğünü vurgulayarak, "Her ne zaman nerede ne şekilde, hangi unvanla hangi üniformayla göreve çağırılırsak çağrılalım hiç sağımıza solumuza bakmadan acaba bile demeden 'baş üstüne' dedik ve hizmete koştuk, göreve koştuk." ifadelerini kullandı.

Siyasete AK Parti ile girdiğini kaydeden Zeybekci, bu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "gel" talimatıyla yeni bir görev aldığını dile getirdi. Zeybekci, "Dostluk 'peki' demekle kaimdir. 'Niye, neden, nereye' diye sormayız. Gideriz. Öyle oldu. Yeniden tekrar inşallah bu dönemde memleketimize, ülkemize bu sahada hizmet edebilirsek ne mutlu bize. Arkamızdan güzel sözlerle anılabilirsek ne mutlu bize." diye konuştu.

Yerel seçimlerde Denizli'de Cumhur İttifakı olarak büyükşehir ve 19 ilçe belediyesinin tümünü kazanacaklarına inandığını aktaran Zeybekci, "İnşallah hiç fire olmadan, Cumhur İttifakı olarak Denizli'de tam anlamıyla her ilçemizi her noktayı mutlaka ve mutlaka alacağız. Eğer tam böyle yüzde 100 olmazsa, '20' olmazsa, biz onu tam başarı olarak görmeyeceğiz." dedi.

Muhalefetin proje üretemediğini söyleyen Zeybekci, "Bazı yerlerde yerel yönetimlerde, belki ümitle belki insanlarımız bir tercihte bulundular ama bir tek taş üstüne taş koydular mı? Bir tek taş koyamazlar, yapamazlar. Çünkü onların genetiği buna müsait değil. Biz bu millete hizmet etmeyi Allah'ın bir lütfu olarak görüyoruz. Hizmetkar olmayı biz bir şeref olarak görüyoruz. Onlarsa, onların genetiğinde hizmet etmek, hizmetkar olmak diye bir şey yoktur." ifadelerini kullandı.

Muhalefetin demokratik yolla iktidara gelme gibi bir ümidinin olmadığını da öne süren Zeybekci, şöyle konuştu:

"Demokratik yollardan eğer iktidara gelme gibi bir ümidi olmadığı zaman yoldan geçen her türlü illegalitenin peşine takılmak gibi bir tercihte bulunur muhalefet. Bütün illegal yapılarla ve terör örgütleriyle bir araya gelir, 'Acaba iktidara gelebilir miyim?' diye. Yaşıyoruz bunları. Muhalefetin iktidara gelmek gibi bir ümidi olmadığı zaman bu milletin önüne hiçbir zaman için, 'Ben daha iyi yapacağım, ben şunu daha iyi yapacağım, ben şu projeyi gerçekleştireceğim' diye çıkmaz. Bir tane proje söylediler mi? AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı'mızın hakikaten tarih boyunca görülmüş olan bütün bu o destansı hizmetlerinin karşısına 'şu yanlış oldu, eksik oldu, onun daha iyisini yapacağız' dedikleri bir tek bir şey var mı? Yok."