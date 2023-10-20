Denizli'de eşini boğarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan sanık hakim karşısında

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eşi Mine Kocadağ'ı boğarak öldürdüğü suçlamasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mithat Kocadağ (31), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Maktul ve sanığın aileleri ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Sanık Mithat Kocadağ, olay günü eşinin "aralarında ilişki bulunan H.A. ile daha mutlu olduğunu" söylediğini, bunun üzerine tartışmaya başladıklarını, kendisine "sen ne biçim erkeksin" dediğini öne sürdü.

Tartışma sonrası yatmaya gittiğini, öksürük sesleri duyduğunu iddia eden Kocadağ, "Uyandığımda hareketsiz yattığını gördüm. Çocuğum görecek ve korkacak endişesiyle koltuğun altına sakladım. Öldürme kastım olmadı. Olayı tasarlamadım. Daha sonra cesedini çalıştığım otelin yakınlarına bıraktım. Üzerini örtmedim ama yırtıcı hayvanlar zarar vermesin diye branda ile örttüm." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığa soruşturma sırasında verdiği ifade ile mahkeme salonunda anlattıkları arasındaki çelişkiler nedeniyle sık sık sorular yöneltti.

Polisteki ifadesinde eşini boğarak öldürdüğünü söyleyen sanık, heyetin soruları üzerine kadının "boğazına bir şey kaçması sonucu ölmüş olabileceğini" ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, sanık Kocadağ'a olay öncesi telefonundan yapılan "En etkili fare öldüren ilaç", "En kuvvetli zehir" aramalarıyla ilgili de sorular sordu.

Sanık, bu sorulara "Bu aramaların bir kısmını hatırlamıyorum. Köy yeri, sürekli bit pire oluyor. Çocuğa bulaşmasın diye ilaçlamak istedim, o nedenle arama yaptım. Telefonumdaki diğer aramaları eşim yapmıştır." yanıtını verdi.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen H.A, Mine Kocadağ ile ilişkisi olduğunu kabul etti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, 5 tanığın daha dinlenilmesi için duruşmayı, 1 Aralık'a erteledi.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Denizli Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Merve Öğüt, öldürülen kadının şeref ve haysiyetine yönelen savunmalara itibar edilmemesi, haksız tahrik hükümleri başta olmak üzere sanık lehine hükümlerin uygulanmaması gerektiğini ifade etti.

- Olay

Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi'nde yaşayan Mithat Kocadağ (31), eşi Mine Kocadağ (25) için 18 Ağustos 2022'de kayıp başvurusunda bulunmuş, o dönem yapılan aramalardan sonuç alınamamıştı.

Televizyon programına katılan Mine Kocadağ'ın ağabeyi Tayfun Koç, kardeşinin kocası tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti. Yürütülen soruşturmada Mithat Kocadağ, kayıp ihbarı yaptığı tarihten yaklaşık 8 ay sonra eşini öldürdüğünü itiraf etmiş, ceset, kendisinin de bir dönem çalıştığı otele ait araziye yarı gömülü çuval içinde bulunmuştu.

Ön otopside kadının boğularak öldürüldüğü tespit edilmiş, Mithat Kocadağ tutuklanmıştı.

Cumhuriyet savcısı, sanık hakkında "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "eşe karşı nitelikli cinsel saldırı" suçundan da hapis cezası talep etmişti.