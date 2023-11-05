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        Denizli'de sahte içkiden ölüm iddiası

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 14:38 Güncelleme: 05.11.2023 - 14:38
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        Denizli'de sahte içkiden ölüm iddiası
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi, hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine öğretmen A.P'nin (36) Atalar Mahallesi'ndeki evine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, A.P'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yakınları, ifadelerinde A.P'nin gece içki içtiğini ve sabah ölü bulduklarını dile getirdi.

        A.P'nin cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

        Evde bulunan içki şişeleri, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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