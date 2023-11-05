Denizli'de sahte içkiden ölüm iddiası

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine öğretmen A.P'nin (36) Atalar Mahallesi'ndeki evine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, A.P'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yakınları, ifadelerinde A.P'nin gece içki içtiğini ve sabah ölü bulduklarını dile getirdi.

A.P'nin cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

Evde bulunan içki şişeleri, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

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