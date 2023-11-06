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        Denizli'de İsrail menşeli ürünlere boykot

        Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Belediyesi ve Pamukkale Üniversitesi bünyesindeki sosyal tesislerde, İsrail menşeli ürünlerin satılmayacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 11:21 Güncelleme: 06.11.2023 - 11:21
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        Denizli'de İsrail menşeli ürünlere boykot
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        Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Belediyesi ve Pamukkale Üniversitesi bünyesindeki sosyal tesislerde, İsrail menşeli ürünlerin satılmayacağı bildirildi.

        Boykot kararı, kurumların sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın paylaşımında, "Büyükşehir Belediyemize ait tüm tesislerde İsrail'in Gazze ve Kudüs'te, Mescidi Aksa üzerinde uyguladığı zulmün yanında yer alan markaların ürünlerine yer yok! Zulme ve haksızlığa karşı duruşumuzu sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Pamukkale Üniversitesinin paylaşımında da "Pamukkale Üniversitemizin sosyal tesislerinde İsrail menşeli ürünler ve Filistin'de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek verdiği bilinen markalar bulundurulmayacaktır." denildi.

        Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise sosyal tesislerinde İsrail menşeli ürünlerin satılmayacağını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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