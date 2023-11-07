Denizli'de eşini bıçakla yaralayan sanığa 3 yıl 7 ay 15 gün hapis

Denizli'de kendisinden boşanmak isteyen eşini bıçakla yaralayıp hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan sanığa, 3 yıl 7 ay 15 gün hapis verildi.

Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müşteki H.G. (33) ile tarafların avukatları katıldı. Tutusuz sanık Y.Ö.G. (37) ise duruşmaya gelmedi.

Söz verilen H.G. eşinin tutuklanarak gerekli cezayı almasını talep etti.

Duruşmada savcı, sanığın "eşe karşı öldürmeye teşebbüs" ve "hakaret" suçlarını işlediğini belirterek, ilgili maddelerden cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, "Y.Ö.G'yi kasten yaralama" suçundan 3 yıl 6 ay, "hakaret" suçundan ise 1 yıl 6 ay ceza verdi. Cezalarda "haksız tahrik" indirimi uygulayan mahkeme heyeti "yaralama"dan verdiği cezayı 2 yıl 7 ay 15 güne, "hakaret"ten verdiği cezayı 1 yıla düşürdü. Sanığa "iyi hal" indirimi" ise uygulanmadı.

Ayrıca sanık hakkında, adli kontrol tedbiri ile yurt dışına çıkış yasağı kararı uygulandı.​​​​​​​

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan müşteki H.G, sanığın yalnızca 2 ay tutuklu kaldığını, hak ettiği cezayı aldığına inanmadığını, can güvenliği endişesi yaşadığını söyledi. H.G, karara itiraz edeceklerini de bildirdi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, geçen yıl 15 Mart'ta, Y.Ö.G. (37), 3 ay önce evlendiği ve boşanmak isteyen eşi H.G'yi çıkan tartışmada bıçakla yaralamıştı. Kadın hastaneye kaldırılırken Y.Ö.G, tutuklanmıştı.

Davanın iddianamesinde, yargılama sürecinde tahliye edilen sanığın, "eşe karşı öldürmeye teşebbüs"ten 18 yıl, "hakaret" suçundan ise 3 yıl hapisle cezalandırılmasını talep ediliyordu.

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