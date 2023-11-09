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        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 12:40 Güncelleme: 09.11.2023 - 13:06
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        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
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        Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezindeki bir eve operasyon düzenledi.

        Operasyonda 2'si yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 120 gram esrar, 283 uyuşturucu hap bulundu.

        Şüphelilere ait otomobilde yapılan aramada da 4 kilo 40 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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