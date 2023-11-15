Denizli'de "kürtaj" yaptırdığını" öne sürdüğü eşini öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Denizli'de kendisinden habersiz kürtaj yaptırdığını öne sürdüğü karısını bıçaklayarak öldüren sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın dördüncü duruşmasına, tutuklu sanık A.E.I. (26), maktulün annesi İ.Ç. ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilen sanık için gönderilen raporu dosyaya ekledi.

Maktulün annesi İ.Ç. sanığın akli dengesi yerinde olduğunun belirlendiğini kaydederek, sanığın en ağır cezayı almasını istediğini ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını temsilen duruşmayı takip eden avukat, sanığın psikolojik sorunları olduğunu sadece kendisi ve ailesinin iddia ettiğini öne sürerek, "Tanıklar ve diğer tanıyanların bu yönde bir şüphesi yok. Gelen rapora katılıyoruz." ifadesini kullandı.

Sanık avukatı ise raporu hazırlayan kurumun, üç haftalık gözlem süresi talep etmesine karşın raporu bir hafta içinde hazırladığını öne sürerek, "Gelen ilk raporun 4 kişilik heyeti ile ikinci raporun heyeti arasında sadece bir üye ortak. Diğer üç üyenin daha önce gözlem yapmadığı raporda sabittir. Sanığın sağlık geçmişine dair veriler hekimlere yansıtılamamıştır. Hekimler geçmiş öyküsünü bilmeyerek rapor tesis etmiştir. Rapor denetime elverişli bir rapor değildir. Üç satırlık bir rapordur. Bu sonuca hangi dayanaklarla ulaşıldığının mahkemeye sunulması gerekirdi. Bu nedenle sanığın Adli Tıp Kurumunun ilgili birimine sevkini ve tam teşekküllü bir rapor alınmasını talep ediyoruz." dedi.

Mahkeme heyeti, avukatın talebinin reddine hükmetti.

- Savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, babasının engel olma çabasına karşın, haksız şekilde suçladığı eşini bıçaklayarak öldürdüğünü kaydeden savcı, suçunun sabit olduğunu ve sanığa indirim uygulanmaksızın "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" verilmesini talep etti.

Savcı, sanığa ayrıca, babasına karşı işlediği, "kemik kırığına neden olacak şekilde" yaralama suçundan da 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası verilmesini istedi.

Sanık avukatı, mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talebinde bulundu.

Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 12 Aralık'a erteledi.

- Davanın geçmişi

Pınarkent Mahallesi'nde 30 Kasım'da A.E.I, kendisinden izinsiz kürtaj yaptırmakla suçladığı eşi Elif I'yı (19) bıçaklayarak öldürmüş, babası H.I'yı da bacağından yaralamıştı.

Otopsi sırasında alınan kan örneğinden genç kadının yakın zamanda kürtaj yaptırmadığı ortaya çıkmıştı.

Sanık hakkında "eşe yönelik kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "üst soya yönelik bıçakla kemik kırığına neden olacak şekilde yaralama" suçundan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.

İlk duruşmada sanık, bir süre önce halasının kızının kürtaj yaptırdığını, bu konu konuşulurken eşinin kendisini aldattığını ve habersiz çocuk aldırdığını sandığını, psikolojik rahatsızlıkları bulunduğunu, uyuşturucu kullandığını, olay sırasında da gaipten sesler duyduğunu öne sürmüştü.

Mahkeme heyeti, cezai ehliyetinin belirlenmesi için sanığı Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk etmiş ve talep üzerine 3 hafta hastanede müşahede altında tutulmasına karar vermişti. Hastane, hazırladığı raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunu bildirilmişti.