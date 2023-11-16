Denizli'de 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü tarla sürürken yakalandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hakkında kesinleşmiş 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü tarlada yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, nitelikli cinsel saldırı suçundan kesinleşmiş 18 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan 62 yaşındaki K.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlının Pamukkale ilçesinde tarla işleri ile uğraştığını tespit eden ekipler belirlenen tarlaya operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan K.A. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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