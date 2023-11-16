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        Denizli'de 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü tarla sürürken yakalandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hakkında kesinleşmiş 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü tarlada yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 15:37 Güncelleme: 16.11.2023 - 15:37
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        Denizli'de 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü tarla sürürken yakalandı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hakkında kesinleşmiş 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü tarlada yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, nitelikli cinsel saldırı suçundan kesinleşmiş 18 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan 62 yaşındaki K.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

        Zanlının Pamukkale ilçesinde tarla işleri ile uğraştığını tespit eden ekipler belirlenen tarlaya operasyon düzenledi.

        Operasyonda yakalanan K.A. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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