Denizli'de otomobilde uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı Denizli'de bir otomobilde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Denizli'de bir otomobilde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından kente uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine takip altındaki bir otomobile operasyon düzenledi.

Araçta narkotik köpeği yardımıyla yapılan aramada, motor kısmına saklanmış 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan otomobildeki 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.