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        Denizli'de otomobilde uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

        Denizli'de bir otomobilde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 13:20 Güncelleme: 17.11.2023 - 13:28
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        Denizli'de otomobilde uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı
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        Denizli'de bir otomobilde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından kente uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine takip altındaki bir otomobile operasyon düzenledi.

        Araçta narkotik köpeği yardımıyla yapılan aramada, motor kısmına saklanmış 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan otomobildeki 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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